Россиянин Карацев встретится с Димитровым в четвертьфинале Australian Open

Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл австрийца Доминика Тима в матче четвертого круга турнира Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча, прошедшая в Мельбурне, длилась два часа и три минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:0 в пользу болгарина.

Таким образом, Димитров вышел в четвертьфинал Australian Open, где он встретится с российским теннисистом Асланом Карацевым.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Янника Ханфманна в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Для этого ему понадобилось три партии, которые завершились уверенной победой 23-летнего россиянина со счетом 6:3, 6:3, 6:4.