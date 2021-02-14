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Россиянин Карацев встретится с Димитровым в четвертьфинале Australian Open

Роман Захаров
10:56 14.02.2021
Болгарин Григор Димитров обыграл Доминика Тима из Австрии в матче четвертого круга турнира.
Россиянин Карацев встретится с Димитровым в четвертьфинале Australian Open
© Фото: Laurie Dieffembacq, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл австрийца Доминика Тима в матче четвертого круга турнира Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча, прошедшая в Мельбурне, длилась два часа и три минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:0 в пользу болгарина.

Таким образом, Димитров вышел в четвертьфинал Australian Open, где он встретится с российским теннисистом Асланом Карацевым.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Янника Ханфманна в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Для этого ему понадобилось три партии, которые завершились уверенной победой 23-летнего россиянина со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

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