Роналду первым в мире набрал более 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, количество подписчиков которого в социальных сетях превысило полмиллиарда. Больше всего людей – 261 миллион – подписано на спортсмена в Instagram.

Еще 148 миллионов следят за обновлениями Роналду в Facebook, 91 миллион – в Twitter. На YouTube-канал футболиста подписано более миллиона человек.

В Instagram и Facebook Роналду является самым популярным человеком. В Twitter – только пятым, его обгоняют аккаунты 44-го президента США Барака Обамы, а также поп-исполнителей Джастина Бибера, Кэти Перри и Рианны.

Роналду с 2018 года выступает за туринский «Ювентус». В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций UEFA.