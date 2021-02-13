Спорт Россия обыграла шведов по буллитам в матче Шведских хоккейных игр Тамара Астапенкова Встреча завершилась со счетом 2:1. © Фото: Ludvig Thunman globallookpress Читайте нас на: Сборная России по хоккею обыграла в серии буллитов национальную команду Швеции в матче Шведских хоккейных игр в рамках третьего этапа Евротура. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе российской команды шайбу забросил на 37 минуте Данила Моисеев. Победный буллит реализовал Владимир Бутузов. У шведов шайбу забросил на 27 минуте Эмиль Петтерссон. Россия одержала восьмую победу подряд в текущем розыгрыше Евротура. Уже завтра состоятся два заключительных матча Шведских хоккейных игр. Россия встретится с Чехией, а Швеция с Финляндией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика