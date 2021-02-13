Стала известна дата прощания с Олимпийским чемпионом Юрием Власовым

Прощание с Олимпийским чемпионом 1960 года Юрием Власовым предварительно назначено на вторник, 16 февраля. Об этом сообщил президент Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Обладатель четырех золотых медалей чемпионатов мира и шестикратный победитель на чемпионатах Европы, президент Федерации тяжелой атлетики СССР умер сегодня, 13 февраля, на 86 году жизни.

Ранее президент ФТАР рассказал о Юрии Власове, что «среди наших родителей не найдется ни один человек, который не слышал и не знал бы о нем».