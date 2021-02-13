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Тяжелоатлет Клоков рассказал о своем последнем интервью с Власовым

Иван Линдеманн
18:31 13.02.2021
Спортсмен назвал олимпийского чемпиона 1960 года своим кумиром.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: yuri__vlasov, VK
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Российский тяжелоатлет Дмитрий Клоков поделился с телеканалом «Звезда» своими воспоминаниями об олимпийском чемпионе 1960 года Юрии Власове.

«Я снимал с ним полтора года назад интервью и поражался, насколько духом и телом он крепкий. Когда начали про СССР рассказывать, для него это настолько было трудно, только там он начал сбиваться. Он там только попросил небольшую паузу сделать. Это было просто на эмоциях, а чисто физически он интервью очень хорошо держал. Он вообще молодец, конечно», - рассказал Клоков.

Спортсмен назвал Власова своим кумиром. По его словам, тяжелоатлет был легендой.

Юрий Власов скончался в субботу, 13 февраля. Ему было 85 лет. В 1959, 1961, 1962 и 1963 годах Власов побеждал на чемпионатах мира. Кроме того, он является пятикратным чемпионом СССР и шестикратным чемпионом Европы. За свою карьеру спортсмен установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.

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