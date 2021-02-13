«Первый в мире поднял 202,5 кг»: Михаил Кокляев рассказал о рекордах Юрия Власова

Юрий Власов был флагманом и локомотивом для советской тяжелой атлетики. Он является примером и для российских спортсменов, рассказал «Звезде» восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

«Ушел Леонид Жаботинский, ушел Василий Иванович Алексеев, и вот ушел самый первый, флагман, локомотив, который был самым ведущим супертяжеловесом на все времена. Этот человек первый в мире поднял 202,5 килограмма с пола над головой», - рассказал Кокляев.

Он добавил, что с уходом Юрия Власова «отломался весомый ломоть от империи под названием советская нравственность».

«Сегодня все двинулись, в том числе и я, в сторону хайпа: кто кого в лицо побьет, кто кого победит. А эти люди были настоящие до мозга костей. К сожалению мне не довелось повидаться с Юрием Петровичем, но я от других людей знаю о нем много хорошего. Поэтому для меня это потеря, что еще отломалось от того сильного, могучего и мужественного, на чем зиждилась наша страна», - сказал Кокляев.

Ранее стало известно, что в возрасте 85 лет умер Олимпийский чемпион 1960 года, обладатель четырех золотых медалей чемпионатов мира и шестикратный победитель на чемпионатах Европы Юрий Власов.