Спорт Один из сильнейших людей планеты: президент ФТАР рассказал о тяжелоатлете Юрии Власове Тамара Астапенкова Олимпийский чемпион 1960 года скончался сегодня, 13 февраля. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: yuri__vlasov, VK Читайте нас на: Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал телеканалу «Звезда» об Олимпийском чемпионе Юрии Власове, который скончался сегодня в возрасте 85 лет. «Спортсмен, политик, писатель. Человек, который сделал огромный вклад в мировой спорт и особенно в тяжелую атлетику. Среди наших родителей не найдется ни один человек, который не слышал и не знал бы о нем. Он являлся одним из сильнейших спортсменов и сильнейших людей планеты. Мы гордимся, что этот человек из нашего спорта. Он олицетворял положительный пример гармонично развитого интеллектуально и физически человека. Скорбим очень», - рассказал Максим Агапитов. Президент ФТАР добавил, что в Федерации ждут информацию о месте прощания с Юрием Власовым. Как только она появится, то об этом будет объявлено отдельно, добавил Агапитов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика