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Умер Олимпийский чемпион 1960 года тяжелоатлет Юрий Власов

Тамара Астапенкова
17:29 13.02.2021
Юрию Власову было 85 лет.
Умер Олимпийский чемпион 1960 года тяжелоатлет Юрий Власов
© Фото: yuri__vlasov, VK
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Сегодня в возрасте 85 лет умер советский тяжелоатлет победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов. Об этом сообщил президент Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Юрий Власов обладатель четырех золотых медалей на чемпионатах мира и шестикратный победитель на чемпионатах Европы. В 80-х годах XX века являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР.

Олимпийский чемпион известен и своей литературной деятельностью. С 1959 года советские газеты начали публиковать его очерки и рассказы.

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