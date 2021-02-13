Петр Иванов покинул пост главы ВФЛА

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов сложил с себя полномочия на два года, как того требует решение спортивного арбитражного суда (Court of Arbitration for Sport, CAS). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

«Петр Иванов, назначенный 20 января 2021 заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, входит в настоящее время в круг лиц, определенных решением CAS от 17 декабря 2020 года по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), которым запрещено работать на такой должности, как глава ВФЛА, в течение 2 лет», - информирует федерация.

Отмечается, что Иванов вернется к исполнению своих обязанностей после окончания срока ограничений, то есть - 17 декабря 2022 года.

Временно исполняющим обязанности руководителя организации станет Ирина Привалова.