UEFA условно дисквалифицировал тренера «Краснодара» Мусаева

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на один еврокубковый матч. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси», который прошел в Лондоне 8 декабря 2020 года. Встреча тогда закончилась со счетом 1:1.

«Оштрафовать ФК “Краснодар” на 15 тысяч евро за несвоевременное начало игры и отстранить тренера ФК “Краснодар” г-на Мурада Мусаева на один матч клубных соревнований УЕФА», - говорится в сообщении.

Дисциплинарный комитет UEFA вынес решение об условной дисквалификации Мусаева с испытательным сроком в один год.