Впервые за 25 лет: россиянка Голикова выиграла забег на 500 метров ЧМ по конькобежному спорту

Конькобежка сборной России Ангелина Голикова выиграла золото на дистанции 500 метров на чемпионате мира в голландском Херенвене. На церемонии награждения впервые вместо гимна страны впервые прозвучал 1-й концерт Петра Чайковского.

Голикова финишировала с результатом 37,141 секунды. Второй стала голландка Фемке Кок, бронзу завоевала россиянка Ольга Фатуклина.

В последний раз Россия выигрывала на чемпионате мира в женском забеге на 500 метров в 1996 году – золото тогда досталось Светлане Журовой.

Российские спортсмены выступают на мировом первенстве под флагом Союза конькобежцев России. На церемонии награждения прозвучал фрагмент концерта Чайковского для фортепиано с оркестром вместо национального гимна.