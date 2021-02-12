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Впервые за 25 лет: россиянка Голикова выиграла забег на 500 метров ЧМ по конькобежному спорту

Анна Касаткина
21:25 12.02.2021
В последний раз Россия выигрывала на чемпионате мира в женском забеге на 500 метров в 1996 году.
Впервые за 25 лет: россиянка Голикова выиграла забег на 500 метров ЧМ по конькобежному спорту
© Фото: Денис Костюченко РИА Новости
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Конькобежка сборной России Ангелина Голикова выиграла золото на дистанции 500 метров на чемпионате мира в голландском Херенвене. На церемонии награждения впервые вместо гимна страны впервые прозвучал 1-й концерт Петра Чайковского.

Голикова финишировала с результатом 37,141 секунды. Второй стала голландка Фемке Кок, бронзу завоевала россиянка Ольга Фатуклина.

В последний раз Россия выигрывала на чемпионате мира в женском забеге на 500 метров в 1996 году – золото тогда досталось Светлане Журовой.

Российские спортсмены выступают на мировом первенстве под флагом Союза конькобежцев России. На церемонии награждения прозвучал фрагмент концерта Чайковского для фортепиано с оркестром вместо национального гимна.

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