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Президент ФИФА пообещал «заполненные трибуны» на Чемпионате мира-2022

Алексей Курильченко
20:42 01.02.2021
Глава футбольной ассоциации считает, что к началу чемпионата COVID-19 будет побежден.
Президент ФИФА пообещал «заполненные трибуны» на Чемпионате мира-2022
© Фото: ULMER via www.imago-images.dewww.imago-images.de Globallookpress
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Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил о том, что Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет при заполненных зрителями трибунах. Об этом сообщил журналист Associated Press Роб Харрис в Twitter.

«У нас будут заполненные стадионы. К тому времени COVID-19 будет побежден и мы все научимся жить с этим» - цитирует заявление главы ФИФА Харрис.

В Катаре пройдет 22-ой Чемпионат мира по футболу - его финальная часть запланирована на ноябрь-декабрь 2022 года.

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