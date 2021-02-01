Президент ФИФА пообещал «заполненные трибуны» на Чемпионате мира-2022

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил о том, что Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет при заполненных зрителями трибунах. Об этом сообщил журналист Associated Press Роб Харрис в Twitter.

«У нас будут заполненные стадионы. К тому времени COVID-19 будет побежден и мы все научимся жить с этим» - цитирует заявление главы ФИФА Харрис.

В Катаре пройдет 22-ой Чемпионат мира по футболу - его финальная часть запланирована на ноябрь-декабрь 2022 года.