Двукратного чемпиона «Формулы-1» сбила машина

Двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо сбила машина во время велотренировки. Инцидент произошел недалеко от швейцарского города Лугано.

Испанца госпитализировали с подозрением на перелом челюсти. Сейчас Алонсо «находится в сознании и хорошо себя чувствует», сообщает сайт «Формулы-1».

Команда «Альпин», за которую выступает гонщик, пообещала предоставить подробную информацию утром в пятницу, 12 февраля, после дополнительных медицинских обследований. В марте Алонсо должен был выступить на Гран-при Бахрейна после двухлетнего перерыва в карьере, однако теперь рискует пропустить начало сезона.