Игрок рижского «Динамо» отстранен после кражи клюшки Ковальчука
Кража произошла в преддверии матча «Динамо» - «Авангард».
© Фото: hcDINAMORIGA, twitter
Перед матчем рижского «Динамо» и омского «Авангарда» произошла пропажа клюшки главного нападающего омичей, олимпийского чемпиона 2018 года Ильи Ковальчука.
Похитителем оказался игрок «Динамо» Джордан Мюррей. По данным «Матч ТВ», он проник в раздевалку омской команды и украл спортивный снаряд знаменитого игрока. Вычислить вора удалось благодаря установленным на арене видеокамерам. Неизвестно, что стало мотивом для совершения кражи.
Руководство рижского «Динамо» приняло решение разорвать контракт с Мюрреем.