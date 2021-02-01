Уилл Смит пришел к футболистам «Зенита» на тренировку
Сейчас игроки клуба «Зенит» проводят тренировочный сбор в Дубае.
© Фото: zenit_spb, twitter
Тренировку игроков петербургского футбольного клуба «Зенита» посетил американский актер Уилл Смит. Об этом говорится в посте, размещенном на канале «сине-бело-голубых» в Twitter.
«Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит», - указано в сообщении.
Также в соцсети опубликовано изображение, на котором запечатлен знаменитый гость в окружении футболистов.
Сейчас игроки «Зенита» проводят тренировочный сбор в Дубае. Накануне совместное фото со звездой картин «Люди в черном» и «Я — легенда» опубликовал также чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.