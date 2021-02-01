Спорт Уилл Смит пришел к футболистам «Зенита» на тренировку Светлана Иванова Сейчас игроки клуба «Зенит» проводят тренировочный сбор в Дубае. © Фото: zenit_spb, twitter Читайте нас на: Тренировку игроков петербургского футбольного клуба «Зенита» посетил американский актер Уилл Смит. Об этом говорится в посте, размещенном на канале «сине-бело-голубых» в Twitter. «Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит», - указано в сообщении. Также в соцсети опубликовано изображение, на котором запечатлен знаменитый гость в окружении футболистов. Сейчас игроки «Зенита» проводят тренировочный сбор в Дубае. Накануне совместное фото со звездой картин «Люди в черном» и «Я — легенда» опубликовал также чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика