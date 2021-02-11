Тренер Большунова объяснил, почему финны закрыли дело против лыжника
Юрий Бородавко отметил, что пострадавшая сторона не написала заявление в полицию.
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Тренер Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал телеканалу «Звезда», почему в Финляндии не будут возбуждать уголовное дело в отношении российского лыжника.
«Поскольку пострадавшая сторона не написала заявление в полицию, дело само по себе закрылось», - уточнил он.
Ранее стало известно, что финская полиция не будет передавать в прокуратуру дело Большунова. Правоохранители заявили, что истец не требует наказания или компенсации.
Напомним, что инцидент произошел 24 января на этапе Кубка мира в Лахти. Тогда российский лыжник после финиша врезался в финна Йони Мяки за то, что тот не дал Большунову обогнать себя и зацепил его лыжу. Позднее россиянин извинился за неспортивное поведение.