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Финская полиция решила не передавать дело Большунова в прокуратуру

Иван Линдеманн
17:34 11.02.2021
Как рассказали правоохранители, истец (финский лыжник Йони Мяки) не требует наказания или компенсации.
Финская полиция решила не передавать дело Большунова в прокуратуру
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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Финская полиция не будет передавать в прокуратуру дело в отношении российского лыжника Александра Большунова, который на этапе Кубка мира в Лахти врезался в финна Йони Мяки. Об этом сообщили в ведомстве.

«Мы завершили предварительное расследование и установили, что данные события соответствуют характеристикам нанесения легкого вреда здоровью. Истец заявил, что не требует наказания или компенсации. Следовательно, дело не дойдет до прокуратуры, поскольку прокурор не имеет права возбуждать уголовное дело», - сказано на официальном сайте полиции.

Инцидент произошел 24 января. Лыжник из Финляндии не дал россиянину обогнать себя, он сместился в сторону Большунова и зацепил его лыжу. В ответ тот отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника. Российскую команду в итоге дисквалифицировали. Сам Большунов позднее извинился за поведение. Финская сторона приняла извинения.

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