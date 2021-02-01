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Исмаилов проведет бой-реванш с Минеевым в сентябре

Анна Берестовая
00:17 01.02.2021
Бойцы, как предполагается, встретятся в Москве.
Исмаилов проведет бой-реванш с Минеевым в сентябре
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Российский боец MMA Магомед Исмаилов встретится с  Владимиром Минеевым в рамках боя-реванша на турнире AMC Fight Nights. Соответствующую информацию сообщил глава организации Амир Мурадов.

Мурадов уточнил, что в настоящее время существуют договоренности об одном бое «с намеком на второй». Бой, вероятнее всего, состоится в Москве в сентябре этого года. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Исмаилов и Минеев устроили драку во время турнира в российской столице. Конфликт бойцов в итоге пришлось разрешать сотрудникам полиции.

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