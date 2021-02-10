Все ассоциации UEFA одобрили изменение формата Лиги чемпионов

Самый престижный футбольный турнир Европы Лига чемпионов будет полностью переформатирован. Количество участников увеличено с 32 до 36, а распределение их по группам упразднено. Согласие на это дали все 55 ассоциаций UEFA, пишет Sky Sports.

Теперь турнир будет играться по круговой системе, в которой каждый клуб сыграет минимум 10 матчей, по пять дома и в гостях. По итогам этих игр будет сформирована турнирная таблица.

Клубы, занявшие первые восемь мест, напрямую пройдут в 1/8 Лиги чемпионов, а оставшиеся восемь путевок между собой разыграют менее мастеровитые команды, занявшие места с девятого по 24-е.