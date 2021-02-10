Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Все ассоциации UEFA одобрили изменение формата Лиги чемпионов

Ян Брацкий
13:11 10.02.2021
Количество участников турнира будет увеличено, а разделение их по группам отменено.
Все ассоциации UEFA одобрили изменение формата Лиги чемпионов
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Самый престижный футбольный турнир Европы Лига чемпионов будет полностью переформатирован. Количество участников увеличено с 32 до 36, а распределение их по группам упразднено. Согласие на это дали все 55 ассоциаций UEFA, пишет Sky Sports.

Теперь турнир будет играться по круговой системе, в которой каждый клуб сыграет минимум 10 матчей, по пять дома и в гостях. По итогам этих игр будет сформирована турнирная таблица.

Клубы, занявшие первые восемь мест, напрямую пройдут в 1/8 Лиги чемпионов, а оставшиеся восемь путевок между собой разыграют менее мастеровитые команды, занявшие места с девятого по 24-е.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:28 ОПК
Атомный «Ламантин»: глава ОСК рассказал о перспективе создания нового авианосца в России
11:03 Спорт
В смерти Марадоны заподозрили еще трех медработников
10:10 В стране и мире
Рособрнадзор предоставит школьникам дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ
09:04 В стране и мире
Синоптик предупредил о грядущих аномальных снегопадах в Москве
08:38 В стране и мире
Пропавших на перевале Дятлова туристов из Москвы нашли в аэропорту Екатеринбурга
Популярное
Популярное
Видео
Две луны Марса в небе Дубая сочли предвестниками апокалипсиса
Доктор Мясников рассказал о смертельно опасной боли в горле
Врач перечислила признаки «тихого инсульта»
Видео
«Я не кот»: адвокат из США выступил на онлайн-заседании суда в виртуальной маске
На фото со спутника разглядели чукотского «озерного монстра»
Ученые выяснили, что уличное освещение может вызвать рак щитовидной железы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.