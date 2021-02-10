В смерти Марадоны заподозрили еще трех медработников

Еще трое медиков попали в круг подозреваемых в ходе расследования дела о смерти футболиста Диего Марадоны. Как сообщает CNN со ссылкой на собственный источник, новыми фигурантами дела стали психолог Карлос Диас и медицинские сотрудники Рикардо Омар Альмирон и Хизелла ла Мадрид, которые входили в состав бригады, наблюдавшей за состоянием здоровья Марадоны.

Следствие подозревает указанных лиц в совершении преступной халатности, которая привела к смерти 60-летнего чемпиона мира по футболу 1986 года.

Психолог Карлос Диас отрицает свою вину в возможной халатности. По его словам, его работа состояла в том, чтобы помочь Марадоне побороть зависимость, однако футболист умер в середине курса лечения.

«Мне бы очень хотелось продолжать работать с ним. Я ни в чем себя не виню», - отметил психолог.

Родольфо Баке, адвокат еще одной подозреваемой, медсестры Хизеллы ла Мадрид, подчеркнул, что его подзащитная не несет никакой ответственности за смерть бывшего футболиста.

Еще один медицинский сотрудник - Рикардо Альмирон - не вышел на контакт с телеканалом.

Ранее полиция была сосредоточена на психоневрологе Марадоны Леопольдо Луке и психиатре Агустине Косачов, которые играли ведущую роль в оказании медицинской помощи футболисту в последние недели его жизни.

Известный футболист скончался 25 ноября 2020 года от острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. Незадолго до этого Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы.

Диего Марадона является чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего за свою карьеру он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.