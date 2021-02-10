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Месси признали лучшим футболистом десятилетия

Светлана Иванова
10:25 10.02.2021
Нападающий сборной Аргентины и капитан «Барселоны» возглавил рейтинг самых успешных игроков по версии IFFHS.
Месси признали лучшим футболистом десятилетия
© Фото: leomessi, Facebook
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Нападающий сборной Аргентины и капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Рейтинг самых успешных футболистов мира за период с 2011 по 2020 год опубликован на сайте федерации.

Второе место занимает форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, третье - испанец Андрес Иньеста из «Виссел Кобе». В пятерку лучших попали бразильский нападающий и полузащитник из ПСЖ Неймар и капитан «Реал Мадрид» и сборной Испании Серхио Рамос.

IFFHS также составила список футболистов, забивших 500 и более голов на клубном уровне. На первом месте разместился бывший бразильский нападающий Ромарио. Вторую позицию занял его соотечественник Пеле, на третьем месте расположился Роналду. Месси в этом рейтинге - пятый.

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