Россиянин Ретивых занял второе место в спринте в рамках Tour de Ski
Третье место занял Александр Большунов.
© Фото: Maxim Thore, Keystone Press Agency, Globallookpress
Российский лыжник Глеб Ретивых занял второе место в спринтерской гонке в рамках многодневки Tour de Ski.
Победителем гонки стал шведский спортсмен Оскар Свенссон – он обошел Ретивых на 0,24 секунды.
Александр Большунов, ранее выигравший пять гонок подряд, занял третье место, отстав от лидера на 0,32 секунды.
Ранее, в рамках многодневки, российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в масс-старте на 10 километров классическим стилем. Ее время составило 30 минут 35,5 секунд. Победительница гонки преследования, россиянка Юлия Ступак, заняла седьмое место.
Многодневная гонка Tour de Ski в Италии завершится 10 января.