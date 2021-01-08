Экс-президент FIFA Блаттер попал в больницу

Экс- президент FIFA Йозеф Блаттер был помещен в медицинское учреждение из-за ухудшения самочувствия. В настоящий момент жизни 84-летнего мужчины угрозы нет, однако его состояние оценивается как тяжелое.

Дочь бывшего руководителя футбольной федерации указала, что Блаттер с каждым днем чувствует себя лучше и нуждается в хорошем отдыхе. Соответствующую информацию сообщает издание «De Telegraaf».

Ранее Йозеф Блаттер в авторской книге «Моя правда» раскрыл свой взгляд на события, связанные с выбором места проведения Чемпионата мира по футболу 2022 года. Он отметил, что члены исполнительного комитета организации вовремя не поняли, что Катар является неподходящим местом для турнира.