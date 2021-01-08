Автор антидопинговых расследований покинул WADA

Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд покинул совет учредителей в связи с истечением срока членства 31 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Нынешний президент WADA Витольд Банька отметил, что имя Паунда «было синонимом WADA и кампании по защите чистого спорта».

«Каждый, кто любит спорт и дорожит ценностями честной игры, многим обязан Ричарду и его достижениям. Его знания и опыт играли важную роль в успехе WADA на протяжении двух десятилетий, и мы желаем ему успехов» - говорится в сообщении президента агентства.

Паунд был первым президентом WADA – он возглавлял агентство с 1999 по 2007 год. В 2015 году он возглавлял комиссию, которая расследовала случаи применения допинга в российской легкой атлетике.