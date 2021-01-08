В Швеции отменили соревнования по фигурному катанию до конца сезона

Из-за пандемии COVID-19 шведская федерация фигурного катания отменила все соревнования до конца сезона-2020/21. Об этом сообщили в Федерации.

Решение касается только тех национальных турниров, которые проходят под эгидой федерации. Чемпионат мира по фигурному катанию должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, что стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств.

Он заявил, что власти не стали вводить жесткие меры, понадеявшись на сознательность граждан.

На восьмое января 2021 в Швеции зафиксирован 489 471 случай заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 7 187 человек.