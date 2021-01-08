Непряева победила в масс-старте Tour de Ski
Российская лыжница быстрее всех преодолела дистанцию в 10 км в классическом стиле.
© Фото: Maxim Thore, Keystone Press Agency, Globallookpress
Лыжница Наталья Непряева заняла первое место в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках многодневной гонки Tour de Ski, проходящей в Италии.
Время российской лыжницы составило 30 минут 35,5 секунд. Второе место заняла лыжница из Германии Катарина Хенниг, третье - шведка Эбба Андерссон. Победительница гонки преследования, россиянка Юлия Ступак, заняла седьмое место.
В мужском масс-старте на 15 километров победу одержал россиянин Александр Большунов - это его пятая победа подряд. Его время составило 41 минуту 33,7 секунды.