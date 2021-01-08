Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли призовые места в шестом этапе «Дакар»
Первое место занял экипаж Айрата Мардеева.
© Фото: Dppi, Eric Vargiolu, Globallookpress
Экипажи российской команды «КАМАЗ-мастер» заняли три первых места в ходе шестого этапа ралли «Дакар». Экипаж Айрата Мардеева занял первое место – он преодолел участок за 4 часа 8 минут 52 секунды. Вторым пришел экипаж Дмитрия Сотникова, третьим – Антона Шибалова.
По результатам шести этапов в общем зачете лидирует экипаж Дмитрия Сотникова – его общее время составляет 24 часа 26 минут 18 секунд.
Седьмой этап ралли состоится 10 января. По данным с официального сайта гонки, длина маршрута составит 737 километров.