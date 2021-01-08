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Ларионов сохранил пост главного тренера молодежной сборной России по хоккею

Ирина Киселенко
16:06 08.01.2021
Игорь Ларионов возглавил молодежную сборную России летом 2020 года.
Ларионов сохранил пост главного тренера молодежной сборной России по хоккею
© Фото: Andy Devlin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Работу с молодежной сборной России по хоккею продолжит Игорь Ларионов. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

«Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР», - заявил Ларионов.

На молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне сборная России в полуфинале проиграла команде Канады со счетом 0:5, а в матче за третье место уступила финнам (1:4).

Ранее нападающий молодежной сборной России по хоккею Захар Бардаков прокомментировал матч против финских игроков. По мнению спортсмена, российская команда подвела своего капитана Василия Подколзина. Бардаков рассказал, что сборной «не хватило простоты в игре», из-за чего возникли проблемы в атаке. Команда не имела возможности прорваться к воротам соперника и «не лезла на пятак». Бардаков предположил, что сборной России не хватило сил и эмоций, при этом спортсмены находились в отличной физической форме.

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