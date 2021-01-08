Большунов выиграл пятую подряд гонку на Tour de Ski

В рамках многодневки Tour de Ski российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 15 километров классическим стилем. Это его пятая победа подряд на гонке.

Большунов смог преодолеть дистанцию за 41 минуту 33,7 секунды. Второе место взял итальянец Франческо де Фабиани (отставание - 1,8 секунды), тройку лидеров сомкнул россиянин Алексей Червоткин (+3,7).

Ранее Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров на четвертом этапе многодневки. Лыжник финишировал с результатом 32 минуты 49,6 секунды.

Tour de Ski завершится 10 января.