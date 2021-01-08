Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на чемпионате Европы

Победителем чемпионата Европы по скелетону стал российский спортсмен Александр Третьяков. Соревнования проходят в германском Винтерберге.

По итогам двух попыток Третьяков показал время 1 минута 52,36 секунды. Серебряным призером стал латвиец Мартинс Дукурс (отставание 0,17 секунды), бронзовым - немец Александер Гасснер (+0,21).

Седьмое место занял россиянин Даниил Романов (+0,75), девятое - Никита Трегубов (+0,98).

Третьяков стал первым в истории скелетона России олимпийским чемпионом, чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира. Он также является серебряным призером Кубка мира и бронзовым призером Олимпийских игр. Чемпион Европы, двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России. Заслуженный мастер спорта России.

В возрасте 14 лет Александр Третьяков стал заниматься санными видами спорта у своего первого тренера Сергея Владимировича Смирнова. Затем тренировался под руководством Анатолия Васильевича Челышева.

Ранее российские лыжники Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин заняли три первых места на соревнованиях многодневной гонки Tour de Ski, которая объединяет три этапа Кубка мира.