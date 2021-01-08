ЦСКА прервал серию побед в баскетбольной Евролиге из-за проигрыша «Басконии»

Спортсмены российского баскетбольного клуба ЦСКА проиграли в игре с испанской «Басконией» в рамках чемпионата Евролиги. Состоявшийся в Испании матч окончился со счетом 93:95.

В связи с результатом последней встречи ЦСКА прервал мощную победную серию в Евролиге, в которой российской команде ранее удалось одержать 12 побед подряд. До этого московский клуб проигрывал в последний раз 22 октября в игре против сербской «Црвены Звезды».

Даже с учетом последней проигранной игры в Евролиге ЦСКА сохраняет первые позиции в турнирной таблице. Свой статус лидеров команде придется доказать в предстоящем матче с литовским «Жальгирисом», который назначен на 13 января.