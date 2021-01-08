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«Реал» назвал преемника Зидана, который возглавит команду

Валентина Пескова
13:11 08.01.2021
Руководство команды приняло решение поменять ее главного тренера, который занимает этот пост с 2016 года.
«Реал» назвал преемника Зидана, который возглавит команду
© Фото: Oscar J. Barroso, Keystone Press Agency, Globallookpress

Руководство мадридского «Реала» определилось с приоритетным кандидатом, который придет на смену главному тренеру команды Зинедину Зидану. На его место решено поставить легендарного экс-футболиста команды Рауля Гонсалеса, который на данный момент руководит дублирующим составом.

Как сообщает AS , еще одним вариантом для королевского клуба был бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Но от его кандидатуры отказались после того, как в начале января Почеттино возглавил ПСЖ.

Гонсалес возглавляет дубль «Реала» с 2019 года и под его руководством команда прошлым летом выиграла Юношескую лигу УЕФА.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками в 17 турах. Всего на два очка их сейчас опережает «Атлетико», имея всего два матча.

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