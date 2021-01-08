«Реал» назвал преемника Зидана, который возглавит команду

Руководство мадридского «Реала» определилось с приоритетным кандидатом, который придет на смену главному тренеру команды Зинедину Зидану. На его место решено поставить легендарного экс-футболиста команды Рауля Гонсалеса, который на данный момент руководит дублирующим составом.

Как сообщает AS , еще одним вариантом для королевского клуба был бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Но от его кандидатуры отказались после того, как в начале января Почеттино возглавил ПСЖ.

Гонсалес возглавляет дубль «Реала» с 2019 года и под его руководством команда прошлым летом выиграла Юношескую лигу УЕФА.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками в 17 турах. Всего на два очка их сейчас опережает «Атлетико», имея всего два матча.