Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заразился COVID-19

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заразился новой коронавирусной инфекцией прямо перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе.

Ранее сообщалось, что в национальной команде выявили случай заражения COVID-19. Польховского поместили на десятидневный карантин. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России.

В настоящий момент национальная сборная России по биатлону находится в Германии, где 8 января стартует Кубок мира.