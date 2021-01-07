СМИ: дортмундская «Боруссия» намерена приобрести нападающего «Зенита»

Нападающий Санкт-Петербургского «Зенита» Сердар Азмун заинтересовал руководство дортмундской «Боруссии».

По информации TMW, клуб оценивает игрока в 20 миллионов евро. Контракт с «Зенитом» у 26-летнего форварда рассчитан до июня 2022 года.

Сердар Азмун в рамках РПЛ 2020/2021 принес значительный вклад своей команде, забив 11 мячей в ворота соперника в 15 встречах.