Украинская теннисистка Ястремская обвиняется в использовании допинга

Международная федерация тенниса ITF временно отстранила украинскую теннисистку Даяну Ястремскую от участия в соревнованиях по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

В ходе анализов, взятых 24 ноября 2020 года, у спортсменки был обнаружен метаболит местеролона, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством.

Обвинение в употреблении допинга было предъявлено украинской спортсменке 22 декабря – решение об отстранении вступает в силу 7 января.