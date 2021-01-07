«Состояние новое»: пользователи Twitter шутят о продаже клюшки Ярослава Аскарова

В Сети появился Twitter-аккаунт клюшки вратаря молодежной сборной России по хоккею Ярослава Аскарова. Напомним, объектом такого внимания спортивный снаряд стал после того, как отбрасывался игроком на лед более 10 раз во время матча с Канадой.

Страница стала собранием мемов на тему. Свою толику в создании контента вносят и пользователи, комментирующие записи. Многие из них не разделяют мнения о том, что Аскаров не был причиной проигрыша команды, порождая большое количество колких шуток наподобие «Продам клюшку Аскарова, состояние новое».

Сами посты менее саркастические, однако также не слишком сильно защищают вратаря.

«Ярослав не бросал меня уже 25 минут, я чувствую себя такой любимой!», - значится в одном из сообщений.

© AskarovsStick, Twitter

«Я бы солгала, если бы сказала, что не завидую тому, как вратари этих двух команд проявляют к своим клюшкам нежную любовь и заботу и крепко держат их», - написал автор страницы во время полуфинального матча между США и Финляндией.

Однако, несмотря на игру подопечного, главный тренер российской сборной Игорь Ларионов заявил, что даже не рассматривал вариант замены вратаря по ходу полуфинала, не став обвинять Аскарова в неудаче.

Напомним, сборная России по хоккею уступила командам из Канады и Финляндии в итоговых играх молодежного чемпионата мира. Канадцам россияне уступили со счетом 0:5, финнам - 1:4.