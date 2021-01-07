«Мы подвели нашего капитана»: хоккеист Бардаков о матче со сборной Финляндии

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Захар Бардаков прокомментировал матч с командой Финляндии. По мнению спортсмена, российская команда подвела своего капитана Василия Подколзина.

«Его задача (Подкозлина – прим. ред) — заводить нас, где-то подсказывать, мотивировать чем-то. Это происходило в важных матчах с Канадой и Финляндией. К сожалению, мы не смогли сделать то, что он нам говорил, и где-то даже подвели его» - рассказал хоккеист.

По его мнению, команде «не хватило простоты в игре» из-за чего возникли проблемы в атаке. Команда не имела возможности прорваться к воротам соперника и «не лезла на пятак». Бардаков считает, что сборной России не хватило сил и эмоций – при этом спортсмены находились в отличной физической форме.

Молодежная сборная России по хоккею уступила Финляндии в матче за бронзовые награды Чемпионата мира со счетом 1:4. Игра проходила в канадском Эдмонтоне. В четверг сборная вернулась в Москву.