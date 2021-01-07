Футболист «Монако» Головин забил гол спустя 10 секунд после выхода на поле

Российский спортсмен, полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин забил самый быстрый гол среди вышедших на замену игроков в Лиге 1 с 2007 года. Такого результата россиянин достиг в матче чемпионата Франции.

Головин забил гол спустя всего лишь 10 секунд после выхода на поле на 64-й минуте встречи с «Лорьян». Сам футболист впервые вышел на поле после перерыва в несколько месяцев. В августе 2020 года спортсмен временно прекратил игры в связи с травмой подколенного сухожилия.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси повторил достижение знаменитого бразильца Пеле, забив 643 мяча в официальных футбольных турнирах за испанский клуб «Барселона». Пеле стал автором такого же числа голов за «Сантос».