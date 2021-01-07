Хоккеисты молодежной сборной вернулись в Россию

Молодежная сборная России по хоккею вернулась домой после чемпионата мира, который проходил в канадском Эдмонтоне. Российская команда играла со сборной Финляндии.

По прибытию в российский аэропорт спортсменов встретили журналисты.

Российская команда проиграла сборной Финляндии со счетом 1:4. По мнению заслуженного тренера по хоккею Федора Канарейкина, сборная РФ подошла к Чемпионату миру не в лучшей форме и функциональной боеготовности.