Головин после травмы помог «Монако» обыграть «Лорьян» в матче чемпионата Франции

Очередной матч чемпионата Франции по футболу между «Монако» и «Лорьяном» закончился поражением хозяев поля со счетом 5:2. Одержать победу над соперником «Монако» помог российский полузащитник Александр Головин, который только недавно восстановился после повреждения подколенного сухожилия.

Головин забил второй гол в составе гостей на свой лицевой счет спустя десять секунд после выхода на замену.

Успех команды на стадионе «Стад дю Мустуар» позволил подопечным тренера Нико Ковача набрать 30 очков и подняться на шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1.