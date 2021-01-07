Головин после травмы помог «Монако» обыграть «Лорьян» в матче чемпионата Франции
Встреча состоялась в Лорьяне на стадионе «Стад дю Мустуар» и завершилась победой гостей со счетом 5:2.
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Очередной матч чемпионата Франции по футболу между «Монако» и «Лорьяном» закончился поражением хозяев поля со счетом 5:2. Одержать победу над соперником «Монако» помог российский полузащитник Александр Головин, который только недавно восстановился после повреждения подколенного сухожилия.
Головин забил второй гол в составе гостей на свой лицевой счет спустя десять секунд после выхода на замену.
Успех команды на стадионе «Стад дю Мустуар» позволил подопечным тренера Нико Ковача набрать 30 очков и подняться на шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1.