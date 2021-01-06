Сборная США выиграла МЧМ-2021 по хоккею
Встреча с Канадой завершилась со счетом 2:0.
© Фото: Andy Devlin, Keystone Press Agency, Globallookpress
Сборная США по хоккею победила команду Канады в финале молодежного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне. Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе американской команды на 14-й минуте отличился Алекс Тюркотт. На 21-й минуте шайбу забросил Тревор Зеграс. Его признали самым ценным игроком молодежного молодежного чемпионата мира по хоккею.
Сборная США вот уже пятый раз в истории становится победителем молодежного мирового первенства.