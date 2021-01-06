«Подставили тренера»: хоккеист Подколзин высказался о выступлении сборной на МЧМ-2021

Игроки молодежной сборной России по хоккею подставили своими выступлениями на матчах МЧМ-2021 главного тренера команды Игоря Ларионова. Такое мнение высказал капитан хоккеистов Василий Подколзин.

«Он не заслуживает такого результата», - поделился спортсмен с прессой.

Подколзин отметил, что игрокам стоило спокойнее относиться к некоторым моментам в процессе соревнований, что не удалось сделать в силу молодости. Основную ответственность за результат капитан возложил на лидеров сборной, включая себя самого.

До этого команда уступила бронзовую медаль Финляндии в состоявшемся в Эдмонтоне матче за третье место на МЧМ-2021. Встреча окончилась со счетом 1:4 в пользу соперников. В полуфинальной игре хоккеисты потерпели сокрушительное поражение от канадской сборной со счетом 0:5.