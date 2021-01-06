Россия проиграла Финляндии в матче за бронзу на МЧМ-2021
Встреча проходила в канадском Эдмонтоне и завершилась со счетом 1:4.
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Российская сборная по хоккею уступила команде Финляндии в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира-2021.
Встреча проходила в канадском Эдмонтоне и завершилась со счетом 1:4.
В составе россиян шайбу забросил Илья Сафонов.
Финнам победу принесли Антон Лунделль, Микко Петман, Лунделль и Юусо Пярссинен.
Накануне российская сборная проиграла канадцам со счетом 0:5.