Большунов выиграл гонку преследования на Tour de Ski
Российские спортсмены вторую гонку подряд заняли пять первых мест.
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Лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке преследования классическим стилем в рамках турнира Tour de Ski. Длина маршрута составила 15 километров.
Вторую гонку подряд российские лыжники занимают пять первых мест. Серебряное и бронзовое место завоевали Иван Якимушкин и Евгений Белов соответственно. Четвертое место занял Алексей Червоткин, пятое - Андрей Мельниченко.
Ранее сообщалось, что в ходе женских соревнований Tour de Ski первое место завоевала россиянка Юлия Ступак.