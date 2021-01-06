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Лыжница Ступак выиграла гонку преследования классическим стилем на Tour De Ski

Ирина Киселенко
16:47 06.01.2021
Гонка прошла в итальянском Тоблахе.
Лыжница Ступак выиграла гонку преследования классическим стилем на Tour De Ski
© Фото: Maxim Thore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российская лыжница Юлия Ступак выиграла в гонке преследования классическим стилем на пятом этапе многодневки Tour De Ski, которая объединяет три этапа Кубка мира.

Дистанцию в 10 километров Ступак преодолела за 29 минут 24,7 секунды. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон (+0,7 секунды), замкнула тройку лучших американка Джессика Диггинс (+0,8).

Восьмого января состоится гонка в Валь-ди-Фьемме (Италия). Там пройдут женские соревнования на 10 километров в классическим стиле.

Ранее российские лыжники Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин заняли три первых места на соревнованиях многодневной гонки Tour de Ski, которая объединяет три этапа Кубка мира.

Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров на четвертом этапе многодневки. Большунов финишировал с результатом 32 минуты 49,6 секунды. Вторым стал Денис Спицов (+8,3 секунды), третьим - Иван Якимушкин (+13,9 с).

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