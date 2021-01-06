Сотников выиграл четвертый этап ралли «Дакар»
Российский гонщик выступал в зачете грузовиков.
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Российский экипаж команды «Камаз-мастер», в главе с гонщиком Дмитрием Сотниковым, одержал победу в четвертом этапе ралли «Дакар» в Саудовской Аравии.
Сотников преодолел отрезок протяженностью 337 километров за 2 часа 58 минут 47 секунд. Второе место также занял экипаж команды «Камаз-Мастер» - под управлением Андрея Каргинова. Его отставание от лидера составило 10 секунд.
По данным со официального сайта ралли, пятый этап гонки по маршруту Эр-Рияд – Эль-Кайсума начнется 7 января. Протяженность участка составит 456 километров.