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Нападающий российской молодежной сборной по хоккею сравнил игру команды с покупкой мандаринов

Егор Левин
14:24 06.01.2021
Василий Пономарев признал, что игрокам есть над чем работать, но рад, что сделал все, что от него зависело.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andy Devlin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Василий Пономарев описал свое видение причин неактивной атаки команды в последних матчах. Взяв вину на себя, спортсмен при этом отметил, что над ответом на этот вопрос стоит хорошо подумать.

«Можно пропускать, но если забивать, то и результат будет. Мы не забивали, это большой вопрос. Не то, чтобы не получилось, мы все делали честно, все играли на пределе своих возможностей. Когда выходишь с гербом страны на груди, тебя не интересует твоя фамилия или твой номер, ты делаешь свою работу», - заявил Пономарев.

Он сравнил игру с привычными на новогоднем столе мандаринами: хоккеист напомнил, что, выбрав в магазине хороший вкусный фрукт, никто не застрахован от того, что кроме него все остальные могут оказаться «кислыми и с косточками».

«Так же и мы, мы готовились достаточно. Не получилось. Главное - сделать правильные выводы и двигаться дальше», - сказал Пономарев.

Прокомментировал нападающий и заявление легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова о том, что ни один из действующих игроков российской сборной сейчас не попал бы в состав команды Канады. Пономарев не стал ни критиковать, ни соглашаться с такой точкой зрения.

«Я - игрок сборной России, а не сборной Канады. Это решать кому-то другому, кто сидел на трибуне, я на трибуне не сидел. Я рад, что помогал нашей сборной двигаться к той цели, которую мы задали», - сказал нападающий.

Ранее сборная России по хоккею уступила командам из Канады и Финляндии в итоговых играх молодежного чемпионата мира. Канадцам россияне уступили со счетом 0:5, финнам - 1:4.

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