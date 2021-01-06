«Оставалось только отпускать»: вратарь молодежной сборной РФ назвал причину многократной потери клюшки в матче с Канадой

Вратарь молодежной сборной России по хоккею Ярослав Аскаров объяснил, почему в течение матча с канадцами более десятка раз выпускал из рук свою клюшку. Обративший на это внимание журналист, задавший спортсмену соответствующий вопрос, насчитал 15 бросков клюшки в сторону. Аскаров пояснил, что того требовали игровые моменты, которые создавали игроки сборной Канады.

«Зачастую, когда шайба была в игре, либо я туда шел, чтобы пропихнуть шайбу подальше от игроков, либо канадцы целенаправленно блокировали ее, и шайба переходила в другой угол. Если бы я сражался и с канадцами, и со своей клюшкой, то я терял бы момент, терял бы секунды. Мне оставалось только отпускать клюшку и переключаться на другой момент», - рассказал Аскаров.

Потерю клюшки он не считает одной из причин проигрыша команды в матче в целом. По его словам, это не играло решающего момента и не было главной проблемой.

Ранее сборная России по хоккею уступила командам из Канады и Финляндии в итоговых играх молодежного чемпионата мира. Канадцам россияне уступили со счетом 0:5, финнам - 1:4.