«Не было блеска в глазах»: заслуженный тренер объяснил проигрыш молодежной сборной РФ по хоккею на ЧМ

Матч с молодежной командой Финляндии по хоккею показал, что сборная РФ подошла к Чемпионату миру не в лучшей форме и функциональной боеготовности. Так прокомментировал поражение российской молодежки в матче за бронзу в Эдмонтоне заслуженный тренер по хоккею Федор Канарейкин.

«Тренерский штаб наверняка доносил ребятам, что надо играть с первых секунд, но мы так и не смогли войти в игру. В предыдущей встрече с канадцами уже в первом периоде наши хоккеисты получили на табло 0:3, и дальше соперник владел игрой и до конца не давал им никаких шансов. А с финнами вроде бы первый период и по счету и по качеству был хороший, но что касается второго и третьего, то мы уже единоборство начали проигрывать и в общем-то вообще не блокировали броски. Это тот компонент, который повлиял на результат игры и всего матча», - рассказал специалист «Звезде».

Тренер пояснил, что соперники из Финляндии поставляли шайбу на «пятак», где ее дорабатывали нападающие, а наши защитники в основном были статистами в этих моментах. Находясь рядом с игроками другой команды, российские хоккеисты никак не влияли на ситуацию. Они работали по противникам, но те меняли направление шайбы, и она оказывалась в воротах.

«Желание наших хоккеистов было видно, они хотели выиграть, но не было блеска в глазах. Не было фундамента для того, чтобы переломить неудачно складывающиеся матчи. Это самое главное, что было заметно в нашей сборной», - отметил Федор Канарейкин.

По словам спортивного специалиста, на то, что команда стабильно показывает неудачные результаты и не может выиграть с 2011 года, есть много фактов, влияющих на ситуацию. Тренер отметил, что нужно «засучить рукава» и обозначить развитие нашего хоккея, начиная с детских команд. Российский хоккей не должен отставать по качеству от канадского или американского.