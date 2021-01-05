Главный тренер высказался о разгроме молодежной сборной РФ по хоккею в матче с канадцами

Игроки российской молодежной хоккейной сборной не смогли перевернуть ход игры во время полуфинального матча с канадцами. Такое мнение высказал главный тренер спортсменов Игорь Ларионов. Для этого команде не хватило, как он полагает, «энергии, усилий или мастерства».

Наставник хоккеистов отметил, что они хорошо начали игру, держались в канадской зоне и были удивлены и дестабилизированы быстрым голом от соперников. По словам Ларионова, сборная Канады играла очень дисциплинировано и была свежее.

Тренер отметил, что у россиян есть сутки, чтобы подготовиться к борьбе за бронзу. Он также добавил, что намерен обговорить все произошедшее со спортсменами спокойно и доходчиво.

«Кричать не собираюсь на ребят», - сообщил он прессе.

Ранее сборная России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею проиграла канадцам со счетом 0:5. Следующий для РФ матч состоится ночью 6 января с командой США или Финляндии.